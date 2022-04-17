17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что при заключении договора между Киевом и Москвой потребуется не одна встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Мирослава Романенко, , 16:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что при заключении договора между Киевом и Москвой потребуется не одна встреча с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сослался на то, что предстоит обсудить «много вопросов», при этом часть из них остаётся спорной — в частности, по Донбассу и Крыму.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-канала аналитика и публициста Андрея Ваджры (также на его странице в социальной сети «ВКонтакте»), а также в телеграм-канале «Отряд Ковпака». Многие участники обсуждения отметили, что вряд ли президент России станет встречаться с президентом Украины. Иные также добавили, что Зеленский лишь должен будет подписать акт о капитуляции.

«Кто с этой марионеткой встречаться будет?!» — не понимает Сергей Н.

«Много чести, раньше надо было думать», — добавила Марина А.

«Да какая встреча?! Встреча только в одном случае — Зеля (Зеленский. — М. Р.) капитулировал», — отреагировал ДомоVенок КуZЯ.

«С ним кто-то планирует встречаться? Кому он нужен?» — также недоумевает Ю. Ю.

«Ну разве что Зеленского пригласят выступить на каком-нибудь корпоративе… Несколько раз. Хотя вряд ли», — пошутил 27 486 Черткова.

«У нас своих клоунов хватает», — пошутила Marina K.

«Понятно, обычное затягивание переговоров, как с Минскими соглашениями было…» — отметил Михаил.

«Да он хочет, чтоб ему РФ дала гарантии безопасности, вот поэтому и навязчивая идея встретиться с Путиным лично. Он понимает, что Запад его не оставит в живых», — выдвинула свою версию Svetlana L.

«Завтра передумает», — написал Константин К.

«Конечно, одной встречей не обойдется. После встречи — суд», — с сарказмом добавил Иван.

«Зельц (Зеленский. — М. Р.) должен сдаться», — пишет Алексей.

Позиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А всё уже, всё. А надо было раньше», — отреагировала Tatyana K.

«Встреча с Россией у тебя состоится! Ползи на коленях!» — комментирует Александр.

«Россия у тебя уже под окном. Выходи с бункера… Встреться», — с сарказмом отметил ВТС.

«Фигляр кровавый! Что он о себе возомнил вообще? Приличные люди в его сторону даже не смотрят», — написала Olga.

«Кто такой Зеленский и кто такой Путин??? Улавливаете разницу?!» — отреагировала ПавЛена.

«Как в детском саду: хочу переговоры, не хочу переговоры. Поздно уже разговаривать», — отметил «неизвестно».

«ВВП (Владимир Владимирович Путин. — М. Р.) назвал твой сброд шайкой наркоманов!!! Ты, правда, думаешь, что он будет встречаться с тобой?..» — спросила Надежда.

«Их бы с Байденом в один дом поместить. Один не помнит, что было вчера, у другого каждые два часа новые откровения», — пошутила Тамара С.

«Сначала сделать все, чтобы переговоры не состоялись, договорённости не соблюдались, зарекомендовать себя недоговороспособным, а потом добиваться встречи», — задумался Step-by-step.

«Задачи поставлены и будут выполнены… Вот что нужно народу РФ! А для переговоров были долгие восемь лет», — отметил «Ми Мики».

«Мечтать не вредно…» — отреагировал «Док Gonzo».

«Для подписания Зеленским акта о безоговорочной капитуляции ему будет более чем достаточно и одной встречи», — написал Владимир С.

«Зачем для этой встречи наш президент? Достаточно будет Шойгу или любого другого генерала», — ответила Владимиру С. Любовь Р.