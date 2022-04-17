Тобольский район, Тюменская область, 17 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В деревнях Тобольского района Тюменской области налажено производство вездеходов и прицепов к ним. Об этом сообщает глава района Леонид Митрюшкин в своём телеграм-канале.

Пресс-служба администрации Тобольского района Снегоболотоход тобольского происхождения

«Хищник» — просто зверь! Ещё раз убедился, что наши товаропроизводители держат марку. В селе Бизино успешно работает предприятие по изготовлению вездеходной техники. Даже сейчас, в условиях жёстких антироссийских санкций, «Мг Вест» продолжает выпуск снегоболотоходов и сохраняет рабочие места», — отметил глава района.

В сборке вездеходов есть импортные комплектующие, но они из Белоруссии, поэтому санкции ЕС и США не сказались на производстве. На предприятии в селе Бизино работают 89 человек. В деревне Овсянникова недавно открыт цех по сборке прицепов к снегоболотоходам на 12 рабочих мест.