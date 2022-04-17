Краснодар, 17 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попали ещё 105 человек, данные на 17 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 16 апреля, сообщалось о 117 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе за сутки подтвердили 195 новых случаев заражения коронавирусом, это на 83 случая меньше, чем накануне.

«Среди заболевших 123 женщины и 72 мужчины, в том числе 11 детей. Самому младшему пациенту два месяца, а старшему – 95 лет», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе подтверждено 256 013 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4504. Выздоровевшими признаны 242 938 человек, скончались 10 795 пациентов с COVID-19.

В ковид-стационарах региона остаются 1 108 человек, 46 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ, ещё один на ЭКМО.