Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Испытательный полёт космического корабля Starliner разработки американской компании Boeing к Международной космической станции запланирован на 19 мая 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль CST-100 Starliner Mediaarchive.ksc.nasa.gov

Космический корабль должен стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Запуск будет производиться посредством ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Специалисты NASA и компании Boeing представят более подробную информацию по этой миссии в ходе телеконференции 3 мая.

Компания Boeing разработала корабль Starliner по контракту NASA для пилотируемых миссий на Международную орбитальную станцию. Первый испытательный запуск корабля состоялся в декабре 2019 года.

Тогда корабль не смог достичь орбитальной станции из-за сбоя в работе бортового оборудования. После этого специалисты Boeing и NASA приняли решение провести ещё одну испытательную миссию без экипажа на борту. Первоначально планировалось, что второй полёт корабля Starliner пройдёт в пилотируемом режиме.

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