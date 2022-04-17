Воронеж, , 12:38 — REGNUM Ещё 34 пациента с COVID-19 госпитализированы в Воронежской области, данные за сутки на 17 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 16 апреля, было госпитализировано 50 пациентов с заражением коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 332 воронежца, что на 15 меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением 503 человека. Пять пациентов скончались.

С начала пандемии в Воронежской области было подтверждено 376 671 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 364 288 человек, скончались 8 170 пациентов.