Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 244 человека, выписаны с выздоровлением 239 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 апреля.

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Наибольшее число носителей коронавируса выявили в Ростове-на-Дону (67), Волгодонске и Таганроге (по 16). Около 29% заразившихся – люди старше 66 лет, 13,5% — дети.

На лечении в инфекционных стационарах остаются 588 пациентов, из них трое находятся в тяжёлом состоянии.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 83-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 61 года и 63 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 370 511 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 356 110 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 833 человека.