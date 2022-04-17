Томск, 17 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Представители Томской области в Совете Федерации РФ обнародовали свои декларации о доходах в 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Совет Федерации

Сенатор Виктор Кресс в прошлом году увеличил свои доходы на 2,7 млн рублей, заработав 10,6 млн рублей. В собственности у него есть квартира на 183 кв. метра, два гаража. Супруга политика владеет земельным участком, третью жилого дома на 482,5 кв. метра, квартирой и нежилым зданием. Ездит Виктор Кресс на автомобиле BMW X3.

Доходы Владимира Кравченко также выросли, пусть и не столь значительно — с 5958 тыс. в 2020 году до 6597 тыс. рублей в 2021-м. Супруги Кравченко вместе владеют земельным участком под индивидуальное жилое строительство и домом на 146,5 кв. метров. Сенатору также принадлежит автомобиль Toyota Highlander.