Донецк, 17 апреля 2022, 12:36 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:45 — н.п. Новоселовка — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР.
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