Калгари, Канада, , 12:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никита Задоров Nhl.com

Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 9:1.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль Диллон Дюбе (21-я и 24-я минуты), Эндрю Манджапане (22-я), также оформивший дубль Мэттью Ткачук (23-я и 46-я), Блейк Коулман (36-я), шведский форвард Элиас Линдхольм (39-я) и также отличившийся дублем Джонни Годро (43-я и 49-я).

Автором единственной забитой шайбы «Аризоны» стал Ник Ричи (1-я).

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отличился во встрече двумя результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Калгари» 19 апреля на выезде встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс», а «Аризона» в этот же день дома сыграет с клубом «Каролина Харрикейнз».