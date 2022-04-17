Тбилиси, 17 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Грузии группа оппозиционных депутатов парламента разработала законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Документ предусматривает внесение изменений в ТК страны. Его авторами выступили независимый депутат Тариел Накаидзе, депутаты партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе, Теона Акубардия, и Армаз Ахвледиани из группы «Лело — партнерство для Грузии».

В пояснительной записке они указали, что 8 мая День Победы над фашизмом отмечают в США, Великобритании, Европе, а также в странах Прибалтики и на Украине.