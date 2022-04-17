Калуга, 17 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки не было госпитализированных ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 апреля.

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 72 человек. Днём ранее, 16 апреля, в регионе было зарегистрировано 95 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 440 человек, 98 661 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 444 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.