Элиста, 17 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя земляков с Вербным воскресеньем, пожелал им обновления.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ветки вербы

«Пусть ваша жизнь обновится как верба весной и подарит легкости и вдохновения! Желаю вам добра, крепкого здоровья и реализации всех планов», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 17 апреля, православные верующие празднуют вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье. В этот день завершается подготовка к Пасхе Христовой.