Глава Калмыкии – землякам: «Пусть ваша жизнь обновится как верба весной»
Элиста, 17 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя земляков с Вербным воскресеньем, пожелал им обновления.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Ветки вербы
«Пусть ваша жизнь обновится как верба весной и подарит легкости и вдохновения! Желаю вам добра, крепкого здоровья и реализации всех планов», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.
ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 17 апреля, православные верующие празднуют вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье. В этот день завершается подготовка к Пасхе Христовой.