София, , 12:32 — REGNUM Власти Болгарии приняли решение о запрете с 16 апреля для кораблей, зарегистрированных России или ходящих под российским флагом, заходить в болгарские морские и речные порты. Об этом ранее сообщила пресс-служба морской администрации Болгарии.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С 00:00 (совпадает с мск) часов 16 апреля 2022 года доступ в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных в России, как и для всех судов, которые изменили российский флаг или регистрацию на флаг или реестра любой другой страны после 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое ограничение вводится в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза из-за спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские предприятия ракетного двигателестроения готовы развернуть производство двигателей для гражданской авиации.