Донецк, , 12:30 — REGNUM ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:55 — н.п. Новомихайловка — н.п. Доля: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️12:17 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив 6 мин калибра 82 мм.

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