Элиста, , 12:28 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 47 человек, выписаны с выздоровлением 67 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 17 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сколько пациентов находятся на стационарном лечении, не уточняется. Также нет данные, сколько инфекционных стационаров продолжают работать в Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявлено 50 839 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 49 590 пациентов. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 837 человек.