Камышин, Волгоградская область, 17 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Тело 12-летнего мальчика, пропавшего без вести после ЧП с катером в Камышине Волгоградской области, обнаружено водолазами. Об этом сообщили в администрации региона 17 апреля.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Волга

Тело мальчика обнаружено на дне водохранилища в Камышине около 09:30 17 апреля

«Оно передано следственным органам. К поискам ребенка были привлечены водолазы, также поисковые работы были организованы на прибрежной зоне», — приводит данные администрации «Волгоград онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля катер, на борту которого находились шесть человек, наехал на бакен и перевернулся. Погиб мужчина, 12-летний мальчик пропал без вести. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Установлено, что местный спасатель в нетрезвом виде катал пассажиров на служебном катере. Он задержан, задержан также и его начальник.