Донецк, , 12:28 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР обесточены 43 трансформаторные подстанции, 2 учебных заведения, 2 котельные, 1 больница и свыше 3 400 бытовых абонентов, сообщили 17 апреля в МЧС ДНР.

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526 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР.

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