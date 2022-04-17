Омск, 17 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. 23 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 205 243. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 199 403 человека, в том числе 79 за последние сутки.

Зарегистрировано также два новых летальных случая от COVID-19. Всего к 17 апреля жертвами коронавируса в регионе стали 4303 человека.