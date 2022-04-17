Азов, Ростовская область, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области 45-летний житель Азова лишился более 2,1 млн рублей после разговора с мошенником. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 17 апреля.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Потерпевший пояснил полицейским, что ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник, представившись сотрудником одной из фондовых бирж, убедил мужчину вложить сбережения в проведение валютных операций на биржевых площадках якобы в целях получения прибыли. Азовчанин последовал инструкции мошенника и открыл открыть брокерский счёт, на который перевёл более 2,1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).