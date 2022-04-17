Донецк, 17 апреля 2022, 12:25 — REGNUM Мирный житель пострадал при обстреле города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны ВСУ. Об этом 17 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВФУ атаковали Харцызск. В результате обстрела по ул. Павлова пострадало домостроение, ранен мирный житель», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив 6 мин калибра 82 мм.
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