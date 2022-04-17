Симферополь, 17 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Республики Крым за сутки доставили 18 новых пациентов, данные на 17 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 16 апреля, сообщалось о 14 новых госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 111 человек. Подтверждена смерть ещё пяти ковид-пациентов.

С начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 180 632 человека, выздоровевшими признаны 172 846 пациентов. За всё время жертвами COVID-19 стали 5186 человек.