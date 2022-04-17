Луганск, 17 апреля 2022, 12:19 — REGNUM ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
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«Со стороны вооруженных формирований Украины в 11.40 зафиксирован обстрел с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Донецкий в ЛНР.
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