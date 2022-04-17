Оренбург, 17 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Оренбурге 35-летний местный житель попался на торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

В автомобиле, которым он управлял, выявили вещество в пачке из-под сигарет. А в квартире гражданина нашли 197,66 грамма вещества, весы и предметы для расфасовки веществ.

По словам мужчины, наркотиками он торгует с марта и заработал 8 тыс. рублей. Также он сам является наркопотребителем. Суд отправил его в СИЗО. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Устанавливается круг лиц, причастных к преступной деятельности.