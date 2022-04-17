Москва, , 12:15 — REGNUM Видеозапись ударов вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России по военной технике и объектам украинских нацистов в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 17 апреля Минобороны РФ.

Вертолет Ми-28н Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе выполнения задач российские боевые вертолеты обнаружены позиция зенитного ракетного комплекса ВСУ, боевой расчет которого произвел пуск по одной из винтокрылых машин.

После этого экипаж вертолета выполнил отстрел тепловых ловушек и совершил противоракетный маневр, а затем группа ударных вертолетов ВКС РФ был нанесен ракетный удар по позиции ЗРК противника, которая в результате этого была уничтожена.

Помимо того, затем экипажи боевых винтокрылых российских машин нанесли удары и уничтожили замаскированные в лесистой местности позиции подразделений киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные с начала военной спецоперации уничтожили почти 250 украинских ЗРК.