Новая Усмань, Воронежская область, , 12:14 — REGNUM Мужчина в возрасте 34 лет скончался от травм после крупной аварии с участием двух автобусов в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 17 апреля старший помощник прокурора области Ольга Бовт.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

«Число погибших в аварии увеличилось до трёх человек — в медицинском учреждении скончался мужчина в возрасте 34 лет», — уточнила представитель следственного ведомства.

Она также сообщила, что на месте ДТП погибла девушка 20 лет и женщина, личность которой устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 апреля на на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись микроавтобус, в котором ехали сотрудники местного предприятия, и двухэтажный рейсовый автобус Элиста – Санкт-Петербург. На месте погибли два человека, травмы получили 15 человек, из них 13 госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: До трёх человек выросло число погибших в ДТП с автобусами под Воронежем