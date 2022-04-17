Новая Усмань, Воронежская область, 17 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Мужчина в возрасте 34 лет скончался от травм после крупной аварии с участием двух автобусов в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 17 апреля старший помощник прокурора области Ольга Бовт.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

«Число погибших в аварии увеличилось до трёх человек — в медицинском учреждении скончался мужчина в возрасте 34 лет», — уточнила представитель следственного ведомства.

Она также сообщила, что на месте ДТП погибла девушка 20 лет и женщина, личность которой устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 апреля на на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись микроавтобус, в котором ехали сотрудники местного предприятия, и двухэтажный рейсовый автобус Элиста – Санкт-Петербург. На месте погибли два человека, травмы получили 15 человек, из них 13 госпитализировали.