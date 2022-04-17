Киров, 17 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. 16-летний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве 4-летней сестры, а также ранении 7-летней сестры. Об этом 17 апреля передает СУ СК РФ по региону.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

16 апреля в одном из домов пос. Нема нашли тело 4-летней девочки с ранениями. Также была травмирована 7-летняя девочка.

По предварительным данным, ранения мог нанести 16-летний сводный брат, который с места происшествия скрылся, отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.