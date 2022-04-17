Москва, , 12:12 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил временно национализировать средства зарубежных акционеров из недружественных стран в российских госкомпаниях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Пока наши финансовые «стратеги» разводят руками в ответ на заморозку российских миллиардов, можно разворошить осиное гнездо западного бизнеса. К примеру, рассмотреть возможность временной национализации средств зарубежных акционеров в российских госкомпаниях. Разумеется, только представителей недружественных стран», — отметил Миронов.

Захотят вернуть долю — пусть надавят на свои правительства и заставят их разморозить российские резервы, рассуждает Миронов.

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