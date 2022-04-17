Красноярск, , 12:12 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Всего за время пандемии, таким образом, жертвами коронавируса стали 10 715 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 362 538. За сутки выявлено 138 новых носителей, 16 заразившихся госпитализированы.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 348 609 человек, в том числе 202 за последние сутки.