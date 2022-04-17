Москва, , 12:09 — REGNUM Российские медики подтвердили 10 263 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 17 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за истекшие сутки 16 496 человек. Умерли от последствий COVID-19 233 человека.

Число госпитализаций за истекшие сутки составило 1454, что на 50% меньше, чем днём ранее. В сравнении с предыдущим воскресеньем – 10 апреля – число госпитализаций практически не изменилось (тогда сообщалось о 1457 случаях).

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на конец января и февраль 2022 года в связи появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». В апреле суточный прирост числа новых случаев опустился до значений, близких к показателям весны 2021 года.