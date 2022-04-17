Москва, 17 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 10 263 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 17 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за истекшие сутки 16 496 человек. Умерли от последствий COVID-19 233 человека.

Число госпитализаций за истекшие сутки составило 1454, что на 50% меньше, чем днём ранее. В сравнении с предыдущим воскресеньем – 10 апреля – число госпитализаций практически не изменилось (тогда сообщалось о 1457 случаях).

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на конец января и февраль 2022 года в связи появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». В апреле суточный прирост числа новых случаев опустился до значений, близких к показателям весны 2021 года.