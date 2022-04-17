Киев, 17 апреля 2022, 12:07 — REGNUM Российские военные с начала военной спецоперации уничтожили почти 250 украинских ЗРК. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Отмечается, что всего с начала проведения операции уничтожены 134 самолета, 249 зенитных ракетных комплексов, 470 беспилотных летательных аппаратов, 2290 танков и других боевых бронемашин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 2166 единиц специальной военной автомобильной техники, 992 орудия полевой артиллерии и миномета.
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