17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень предложил с 1 сентября заменить русский язык в украинских школах другими предметами.

Оксана Переможенко, , 12:45 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень предложил с 1 сентября заменить русский язык в украинских школах другими предметами.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Увеличив долю изучения других важных предметов, а именно: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык», — заявил он.

Чиновник предложил «отправить на простой» учителей русского языка, которые «не преподавали ничего другого».

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Новость обсудили читатели телграм-каналов «Запрещённая Украина», «Отряд Ковпака», «Радио Стыдоба» (также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте»).

"Шпрехенфюрер Тарас Креминь предложил заменить изучение русского языка в школах другими предметами. А учителей русского языка следует отправить на простой. Тарас, на простой скоро отправят тебя! Твоя должность больше не понадобится», — отреагировал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Тарас Кремень Ilya

«Пусть пока пишет. Это уже не важно…» — добавила Ирина.

«А вы думаете у вас будет первое сентября?.. Вы серьёзно?» — недоумевает «Док Gonzo».

«Что-то он припозднился», — пишет Лана Ю.

«Какой бред!!! Уже давно нет русского в школах!!!» — отметил Мих.

«А разве к 1 сентября будет Украина?!» — спросил «Внук Феликса».

«С 1 сентября Россия будет решать, что дети на Украине будут изучать», — написал Сергей Р.

«Вот они неугомонные. Всё идет к тому, что с 1 сентября мову запретят», — пишет to82ru.

«А его и не было в школах. У меня ученик третьего класса, русского нет», — поделилась Ольга.

«Нашёл время…» — отреагировала Victoria E.

«Действительно, зачем им русский? Поганить его только грязными языками своими», — не выдержала Belkasquirrel.

«А самое худшее, что я, живя на Украине, оплачиваю его зарплату за то, чтобы меня штрафовали и гнобили за родной язык. Это абзац», — поделился Александр.

«В каких школах он собирается запрещать русский язык? Украинских школ скоро не останется т. к. не будет Украины», — отметил Evgeniy B.

«А не припозднился ли он? Вроде как уже давно запретили…» — прокомментировала Инга Р.

«А никто не знает, в каких областях Украины вообще преподавали русский язык? Дело в том, что я отсюда. И я учила русский в школе только в 7-м классе (примерно 2004 год)… Один год, один раз в неделю был урок. Всё!!! Разве у нас его где-то еще учат? Это для меня новость, честно говоря…» — задумалась Ира.

«В центре и на Западе русского языка и не было. А на востоке и юге теперь не будет украинского», — написал Pavel R.

«Какая речь может идти о сегодняшней государственности Украины? Сегодняшнее квазигосударство Украину должна постигнуть судьба гитлеровского рейха с последующим построением нового государства Украина, но уже совсем другого и на других условиях», — добавил Vlad.

«Через пару лет он так же будет орать. Только в Польше и про польский язык. Они сейчас активно осваивают их просторы и явно местный язык изучать не собираются», — отреагировал Ayrat.

«Подливает масла в огонь…» — написал один из комментирующих.

«Интересно, а его не смущает, что он сам показывает, почему Украина нуждается в спецоперации России?» — спросила Евангелина.

«Благодаря его болтовне нам еще раз напомнили, что ничего мы просто так не начали», — подчеркнула также Светлана Т.

«Он еще там? Или просто решил поделиться своим никому не нужным мнением из-за бугра?» — спросил «Последний билет».

«Пусть запрещает на той территории, что останется!» — добавил Олег С.

«И за это гибнут русскоязычные Украины???» — недоумевает Эльмира К.

«Там уже по второму кругу запрещать пошли? Или от ненависти у них память стёрлась?» — не понимает Инна С.

«И как-то вот никто не сомневается теперь, что начали всё делать правильно. Тарас вот как никогда нуждается в спецоперации», — подытожила Марина Ф.