Калуга, 17 апреля 2022, 12:07 — REGNUM Молодой человек 1998 года рождения задержан по подозрению в убийстве отца в Калуге 17 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
Установлено, что 17 апреля рано утром на улице Станционной областного центра был обнаружен труп мужчины 1967 года рождения с пятью ножевыми ранениями, которые, по предварительной версии, нанёс его сын.
На месте происшествия прибыл прокурор города Калуги Алексей Василенко, который координировал работу оперативной группы.
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