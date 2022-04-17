Калуга, , 12:07 — REGNUM Молодой человек 1998 года рождения задержан по подозрению в убийстве отца в Калуге 17 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Прокурор Калуги Алексей Василенко, на месте происшествия координировал работу оперативной группы Пресс-служба прокуратуры Калужской области

Установлено, что 17 апреля рано утром на улице Станционной областного центра был обнаружен труп мужчины 1967 года рождения с пятью ножевыми ранениями, которые, по предварительной версии, нанёс его сын.

На месте происшествия прибыл прокурор города Калуги Алексей Василенко, который координировал работу оперативной группы.

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