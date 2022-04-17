Калуга, 17 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Молодой человек 1998 года рождения задержан по подозрению в убийстве отца в Калуге 17 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Прокурор Калуги Алексей Василенко, на месте происшествия координировал работу оперативной группы

Установлено, что 17 апреля рано утром на улице Станционной областного центра был обнаружен труп мужчины 1967 года рождения с пятью ножевыми ранениями, которые, по предварительной версии, нанёс его сын.

На месте происшествия прибыл прокурор города Калуги Алексей Василенко, который координировал работу оперативной группы.