Камышин, Волгоградская область, , 12:03 — REGNUM Начальник II разряда ЕТС ГУ ВОСС на водах Камышинской поисково-спасательной станции задержан по подозрению в превышении служебных полномочий после ЧП с катером на Волге. Об этом сообщили 17 апреля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Волга ИА REGNUM

«Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, вопреки требованиям своей должностной инструкции и правилам внутреннего законодательства Российской Федерации, после личной просьбы своего подчиненного допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц», — уточнили в СК.

Как полагают следователи, это привело к трагическому происшествию с катером вечером 15 апреля. Спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения, находясь в нетрезвом виде, управлял служебным судном с пятью пассажирами на борту. Судно столкнулось с бакеном, перевернулось. В результате погиб мужчина, поиски 12-летнего мальчика ведутся уже вторые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственными органами был задержан спасатель, который управлял судном.

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