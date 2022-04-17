Москва, 17 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Церемония награждения лауреатов конкурса преподавателей духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ «Виват, музыкант!» прошла в Большом зале Музыкального училища РАМ имени Гнесиных. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Наталия Судец ИА REGNUM Музыканты

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди молодых преподавателей детских музыкальных школ в 2022 году прошёл впервые. Организатором конкурса выступила Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова».

На победу в конкурсе претендовали более 300 участников из 57 регионов России. В Финал вышли 30 конкурсантов, которые провели открытый урок в Москве.

Лауреатами конкурса стали преподаватели детских музыкальных школ из Воронежа, Москвы, Мурманской области, Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбовской области, Ленинградской области, Республики Марий Эл, Хабаровска, Самарской области, Владимирской области, Краснодара и Астрахани.