Москва, 17 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Иностранные наемники, которые прибыли для участия в боевых действиях на Украине, не являются комбатантами, и лучшее из того, что их ожидает, — это длительный тюремный срок. Об этом 17 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Как напомнил официальный представитель российского Минобороны, согласно нормам международного гуманитарного права, у иностранных наемников нет статуса «комбатантов».

«Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ракетные войска и артиллерия РФ поразили 814 объектов на Украине — пункты управления, опорные пункты, огневые позиции, районы сосредоточения живой силы.