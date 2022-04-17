Турочакский район, Алтай, 17 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай спасатели помогли попавшему в беду благородному оленю. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления гражданской обороны и ЧС.

Управление ГО и ЧС по Республике Алтай Спасение марала в Республике Алтай

Сигнал от очевидцев о том, что на озере Телецком под лёд провалилось дикое животное поступило 17 апреля. Сотрудники отдельного поста №1 села Артыбаш управления и добровольные пожарные села Иогач прибыли на место на судне на воздушной подушке.

Как оказалось, под лёд провалился марал. Спасатели обвязали животное тросом и вытащили его на берег. На берегу олень вскочил на ноги и убежал в лес.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей и неравнодушных жителей, марал был спасён», — заключили в ведомстве.