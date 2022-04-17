Иркутск, 17 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В лесах Прибайкалья установились чрезвычайные классы пожарной опасности из-за тёплой сухой погоды, предупреждает ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

skeeze Пожар

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля утром и днём местами по области ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра до 15-20 м/с. Местами в западных и южных районах сохраняются высокие классы пожарной опасности в лесах.

«В связи с этим МЧС России обращает ваше внимание на необходимость соблюдения требований пожарной опасности на приусадебных территориях и в лесу. Только за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения совершили 48 выездов на ликвидацию палов сухой растительности и горения мусора», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о масштабном пожаре, произошедшем в садоводстве «Солнечное» посёлка Белореченский Усольского района: огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров, повредив девять дачных домов и надворные постройки.

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