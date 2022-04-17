Иваново, 17 апреля 2022, 11:55 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин арестован до 15 июня, решение принял Октябрьский районный суд Иванова 16 апреля. Об этом сообщается на сайте суда.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация о задержании Фокина появилась 15 апреля. Позже в региональном УФСБ уточнили, что Фокин задержан по уголовному делу о хищении более чем 10 млн рублей при осуществлении закупок на поставку медицинского оборудования. В январе по данному делу был задержан его заместитель.
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