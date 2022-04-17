Миасс, Челябинская область, 17 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Челябинской области на льду озера Тургояк 67-летний мужчина получил тяжёлую травму. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

Mos.ru Скорая помощь

Установлено, что один из участников группы фрирайдеров из Екатеринбурга упал на лёд озера. Из-за порывистого ветра он не справился с куполом и упал на лёд.

Спасатели осмотрели пострадавшего, оказали ему первую помощь и при помощи спинального щита донесли до машины скорой помощи. При этом в ведомстве отмечают, что спортсмены использовали соответствующее защитное снаряжение, и это во многом снизило тяжесть последствий.