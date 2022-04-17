Донецк, , 11:50 — REGNUM На ноту МИД Донецкой Народной Республики (ДНР), направленную в посольство Болгарии, о спасении болгарских моряков с судна «Царевна» и возможности отправить из домой не было получено ответа. Об этом 17 апреля рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия-24».

Наталья Никонорова Министерство иностранных дел ДНР

Как отметила Никанорова, представители МИД ДНР обращались в болгарское посольство с нотой и даже звонили в министерство иностранных дел Болгарии для того, чтобы сообщить, что моряке, являющиеся гражданами этой страны, спасены, эвакуированы их можно забирать домой.

«Но в итоге мы не получили никакого ответа, и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа», — сказала она.

Также глава МИД ДНР отметила, что такие действия властей Болгарии являются демонстрацией русофобской политики и уточнила, что создаются ложные сообщения о том, украинские нацисты якобы не захватывали судно «Царевна» и от том, что судьба болгарских моряков с него неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Киев привлек всего около 7 тыс. наемников из разных стран, и к сегодняшнему дню их осталось менее 5 тыс.