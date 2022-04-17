Донецк, 17 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На ноту МИД Донецкой Народной Республики (ДНР), направленную в посольство Болгарии, о спасении болгарских моряков с судна «Царевна» и возможности отправить их домой не было получено ответа. Об этом 17 апреля рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия-24».

Министерство иностранных дел ДНР Наталья Никонорова

Как отметила Никонорова, представители МИД ДНР обращались в болгарское посольство с нотой и даже звонили в министерство иностранных дел Болгарии для того, чтобы сообщить, что моряки, являющиеся гражданами этой страны, спасены, эвакуированы, их можно забирать домой.

«Но в итоге мы не получили никакого ответа, и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа», — сказала она.

Также глава МИД ДНР отметила, что такие действия властей Болгарии являются демонстрацией русофобской политики, и уточнила, что создаются ложные сообщения о том, что украинские нацисты якобы не захватывали судно «Царевна», и о том, что судьба болгарских моряков с него неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Киев привлек всего около 7 тыс. наемников из разных стран, и к сегодняшнему дню их осталось менее 5 тыс.