Севастополь, , 11:44 — REGNUM В коронавирусные стационары Севастополя за сутки госпитализированы 22 пациента, данные опубликовал региональный департамент здравоохранения 17 апреля. Накануне, 16 апреля, сообщалось о 13 новых госпитализированных жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны за сутки 23 пациента, остаются в ковид-стационарах 209 человек.

За сутки в Севастополе подтверждено 65 новых случаев заболевания COVID-19, это на 33 случая меньше, чем накануне. Умер один человек в возрасте 63 лет.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 82 886 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 096 человек, умерли 2 313 пациентов.