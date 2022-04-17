Омск, , 11:44 — REGNUM Представитель Совета Федерации РФ от Омской области Елена Мизулина в 2021 году заработала 6093 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Мизулина council.gov.ru

Таким образом, доходы сенатора за год выросли на символические 160 тыс. рублей. При этом с доходами супруга политика в 2021 году произошли более драматические изменения. Если в 2020 году он заработал 1417 тыс., то в 2021-м — лишь 466 тыс. рублей. В собственности у Елены Мизулиной имеется автомобиль Volvo XC40, а её муж владеет более статусным Volvo XC60 и машиноместом.

Второй омский сенатор Дмитрий Перминов заработал в 2021 году 7096 тыс. рублей. Ему принадлежит земельный участок на 1813 кв. метров, жилой дом на 318 кв. метров и квартира площадью 77 квадратов. Ездит политик на автомобилях Lada Priora и Toyota RAV4.