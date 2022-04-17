Киев, 17 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Киев привлек всего около 7 тыс. наемников из разных стран, и к сегодняшнему дню их осталось менее 5 тыс. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Всего с началом военной спецоперации киевский националистический режим привлек на Украину 6824 иностранных наемников из 63 государств. Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши — 1717 человек. Около 1,5 тыс. наемников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, — до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской арабской республики прибыли 193 человека», — отметил он.

Подавляющая часть наемников распределена в составе украинских группировок в городах Харьков, Киев, Николаев, Одесса, Мариуполь, добавил он.