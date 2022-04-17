Чита, 17 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В целях своевременного реагирования на возникающие ландшафтные пожары, возможную угрозу перехода пожаров на населенные пункты и земли лесного фонда, на территорию Забайкалья из Красноярского АСЦ прибыл вертолет МИ-8, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар

Данная техника будет базироваться на аэродроме «Каштак» до стабилизации обстановки с природными пожарами. В случае ее ухудшения ему на помощь будет переброшена дополнительная техника МЧС.

Вертолёт оснащен водосливными устройствами, объемом пять тонн, при сбросе на очаг пожара с высоты 30 метров это даёт полосу тушения шириной 10-15 метров и длиной до 75 метров, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля о том, что основная часть муниципальных образований региона готова к пожароопасному сезону на 70%, известил на совещании с сибирским полпредом Юрием Трутневым губернатор Забайкальского края Александр Осипов. С 16 апреля в регионе действует режим повышенной готовности.

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