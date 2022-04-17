Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, православные верующие празднуют вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье. Как отметил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, обращаясь к горожанам, в этот день завершается подготовка к великому празднику – Пасхе Христовой.

rostoveparhia. ru Верба

«Пусть освященные ветви вербы принесут в каждый дом мир и любовь. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, добра», — пожелала ростовчанам Логвиненко.

16 апреля, в канун праздника, глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил всенощное бдение и освящение ваий в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.