Барнаул, , 11:33 — REGNUM В Алтайском крае освоена технология криоконсервирования тромбоцитов, разработанная московскими учеными-трансфузиологами. Как пояснили в Алтайском краевом центре крови, она позволяет хранить компоненты два года. Раньше этот срок составлял семь дней.

Донорство крови МГЕР

«Это такой компонент крови, который, к сожалению, из-за короткого срока хранения не удается подготовить про запас, соответственно мы работаем строго по заявкам лечебных учреждений. А использование технологии замораживания тромбоцитов, то есть криоконсервирование, позволяет нам создать стратегические запасы», — пояснила главный врач Алтайского краевого центра крови Татьяна Индюшкина.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Алтайского края, жизнь клеткам продлевает замкнутая пакет-система с особыми растворами внутри. Клетки остаются жизнеспособными даже при температуре хранения в минус 80 градусов.

Медики знают, как важен стратегический запас тромбомассы. Гемокомпонент необходим при осложненных родах, травмах, онкологических заболеваниях. В ожидании концентрата хирурги-онкологи порой вынуждены переносить плановые операции. Перед вмешательством больным важно повысить уровень тромбоцитов, падающий после курсов химиотерапии.

На этой неделе в Барнауле стартовала студенческая донорская акция. Служба крови после нее традиционно пополнится новыми донорами. Стратегический запас тромбоконцентрата в ближайшее время будет создан в Бийске и Рубцовске, где открыты филиалы центра крови. Инновационную разработку внедряют в широкую практику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в рамках Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, проведут масштабную акцию по приёму донорской крови.

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